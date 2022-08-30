Нові кадри, як Алла Борисівна гуляє Москвою зі своїм другом російським дизайнером Ігорем Гуляєвим з'явилися на сторінці Гаррі Галкіна в Інстаграм.
Примадонна зайшла до бутіка Гуляєва, де її підловили журналісти та сказали, що вона добре виглядає.
«Чому мені погано виглядати? Я відпочивала, лікувалася, мені дуже добре», – розповіла на камеру Алла Борисівна.
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
З'явилося пояснення, чому Путін не бомбить Одесу, як Харків: "Він вимагає..."
Автобус з дітьми та їх батьками розбився на українській дорозі: "Удар був такий, що..."
Росія перекидає на фронт додаткові сили, що задумав Путін: "Це його нова мета"
Найбагатша співачка України несподівано попросила про допомогу: "Боже милосердний..."
«Справді - виглядає шикарно! Вік - це щось, що не має значення, якщо ви не сир))», - йдеться у підписі до відео.
"Аллочка, з приїздом додому, обожнюю Вас",
"Наша дорога Аллочка!",
"З приїздом, Алла Борисівно! ❤️❤️❤️",
"Жінка на всі часи", - пишуть у мережі.
Нагадаємо, Пугачова в комбінезоні похвалилася молодим виглядом: "Ох і хороша чортівка"
Як повідомляла Politeka, "Стоя аплодують": Горбунов розповів про історичне рішення на користь України, відео.
Також Politeka писала, що Максим Галкін залишив Пугачову з дітьми в Латвії та поїхав: "Помахаємо ручкою татові"