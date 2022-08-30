Ведучий програми "Холостяк" та "Україна має талант" Григорій Решетник у патріотичній антивоєнній футболці звернувся до наших захисників.

На тлі новин про те, що Збройні Сили успішно розпочали контрнаступ на тимчасово окупованій території Херсонської області Григорій Решетник вирішив підтримати наших військових.

Відеозвернення ведучий оприлюднив у себе в Інстаграм.

«Ми не забуваємо про війну, то ми кожен боремося на своєму фронті, але ми не забуваємо про вас. Дякуємо від щирого серця, низький уклін, тому що ви найкращі, найгероїчніші, найкращі захисники України», - заявив Решетник.

На відео Григорій Решітник з'явився у чорній патріотичній футболці з жестом, який вказує єдиний напрямок російському військовому кораблю.

«Ми не забуваємо про війну, то ми кожен боремося на своєму фронті, але ми не забуваємо про вас. Дякуємо від щирого серця, низький уклін, тому що ви найкращі, героїчні найкращі захисники України», - заявив Решетник.

"Наші найкращі!💪👊💙💛 Дякую!!!❤",

"Ми всі з вами! Ми сила, ми переможемо!!",

"Гриша, повністю і повністю підтримую, кожне слово, тобою сказане, на 1000%!!!!", "Ви наша гордість нашої матусі України 💙💛",

"Дякую наші захисники ЗСУ, дякую ТРО, дякую волонтерам! Повертайтеся живими до рідних! Перемоги нам усім!", "Господи збережи наших захисників", - пишуть у мережі.

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