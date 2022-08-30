Ведущий программы "Холостяк" и "Україна має талант" Григорий Решетник в патриотической антивоенной футболке обратился к нашим защитникам.

На фоне новостей о том, что Вооруженные Силы успешно начали контрнаступление на временно оккупированной территории Херсонской области Григорий Решетник решил поддержать наших военных.

Видеообращение ведущий обнародовал у себя в Инстаграм.

«Мы не забываем про войну, так мы каждый боремся на своем фронте, но мы не забываем о вас. Благодарим от всего сердца, низкий поклон, потому что вы самые прекрасные, самые героичные, самые лучшие защитники Украины», - заявил Решетник.

На видео Григорий решетник появился в черной патриотический футболке с жестом, который указывает единственное направление русскому военному кораблю.

«Мы не забываем про войну, так мы каждый боремся на своем фронте, но мы не забываем о вас. Благодарим от всего сердца, низкий поклон, потому что вы самые прекрасные, самые героичные самые лучшие защитники Украины», - заявил Решетник.

"Наши лучшие!💪👊💙💛 Спасибо!!!❤",

"Мы все с вами!!!Мы сила, мы победим!!",

"Гриша, полностью и полностью поддерживаю, каждое слово, тобой сказанное, на 1000%!!!!", "Вы наша гордость нашей мамочки Украины 💙💛",

"Спасибо наши защитники ВСУ,!!! Спасибо ТРО, спасибо волонтерам! Возвращайтесь живыми к родным! Победы нам всем!", "Господи сохрани наших защитников", - пишут в сети.

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.