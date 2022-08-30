На фоне новостей о том, что Вооруженные Силы успешно начали контрнаступление на временно оккупированной территории Херсонской области Григорий Решетник решил поддержать наших военных.
Видеообращение ведущий обнародовал у себя в Инстаграм.
«Мы не забываем про войну, так мы каждый боремся на своем фронте, но мы не забываем о вас. Благодарим от всего сердца, низкий поклон, потому что вы самые прекрасные, самые героичные, самые лучшие защитники Украины», - заявил Решетник.
На видео Григорий решетник появился в черной патриотический футболке с жестом, который указывает единственное направление русскому военному кораблю.
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«Мы не забываем про войну, так мы каждый боремся на своем фронте, но мы не забываем о вас. Благодарим от всего сердца, низкий поклон, потому что вы самые прекрасные, самые героичные самые лучшие защитники Украины», - заявил Решетник.
"Наши лучшие!💪👊💙💛 Спасибо!!!❤",
"Мы все с вами!!!Мы сила, мы победим!!",
"Гриша, полностью и полностью поддерживаю, каждое слово, тобой сказанное, на 1000%!!!!", "Вы наша гордость нашей мамочки Украины 💙💛",
"Спасибо наши защитники ВСУ,!!! Спасибо ТРО, спасибо волонтерам! Возвращайтесь живыми к родным! Победы нам всем!", "Господи сохрани наших защитников", - пишут в сети.
Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.