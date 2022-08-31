Дженніфер Лопес і Бен Аффлек із шумом відсвяткували своє весілля і влаштували відразу кілька вечірок з нагоди свого особливого дня. Також пара двічі влаштувала собі романтичну подорож, спочатку до Парижа, а потім – до Італії.

Шанувальники активно вихваляють образи артистки, в яких вона блищить на публіці і намагається при цьому наголосити на своїй підтягнутій фігурі. Тож фанати почали згадати, чим минулого року дивувала виконавиця на модній презентації та який розкішний образ обирала.

“Це виглядає несподівано; мені подобається стільки блиску; здається Дженні добре постаралася; артисти вміють розважатися; вона найпрекрасніша з усіх, кого я бачила ❤; Оууууууу😍 Прекрасна Дженніфер ❤; Що це за шоу? - пишуть у мережі.

Також Лопес встигає похвалитися і трендовими образами літа. Вкотре наголосила на своєму пресі завдяки стильним білим штанам і білому топу без будь-яких додаткових прикрас.

Нагадаємо, 53-річна Дженніфер Лопес у коротенькому топіку показала на вулиці, чому нею досі захоплюються.

Як повідомляла Politeka, Дженніфер Лопес розкрила молодим дівчатам секрети довготривалої краси.

Також Politeka писала, що Лопес показала посеред вулиці, як ставиться до Бена Аффлека.