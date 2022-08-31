Дженнифер Лопес и Бен Аффлек с шумом отпраздновали свою свадьбу и устроили сразу несколько вечеринок по случаю своего особенного дня. Также пара дважды устроила себе романтичную поездку, сначала в Париж, а затем - в Италию.

Поклонники активно восхваляют образы артистки, в которых она блистает на публике и старается при этом сделать акцент на своей подтянутой фигуре. Поэтому фанаты начали вспомнитать, чем в прошлом году удивляла исполнительница на модной презентации и какой роскошный образ выбирала.

«Это выглядит неожиданно; мне нравится столько блеска; кажется Дженни хорошо постаралась; артисты умеют развлекаться; она самая прекрасная из всех, кого я видела❤; Оууууууу😍 Прекрасная Дженнифер ❤; Что это за шоу??» - пишут в сети.

Также Лопес успевает похвастаться и трендовыми образами уходящего лета. В очередной раз на подчеркнула свой пресс благодаря стильным белым брюкам и белому топу без каких-либо дополнительных украшений.

Напомним, 53-летняя Дженнифер Лопес в коротеньком топике показала на улице, почему ею до сих пор увлекаются.

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес раскрыла молодым девушкам секреты долговечной красоты.

Также Politeka писала, что Лопес показала посреди улицы, как относится к Бену Аффлеку.