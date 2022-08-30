Зірка нещодавно закрила свій притулок для переселенців через зниження потоку людей, а зараз активно працює над новим сезоном програми "Ле Маршрутка". Команда вже відзняла декілька випусків.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Нікітюк розмістила ефектні світлини, на яких вона позує в тоненькій кофтинці, яка підкреслює її струнку фігуру, та з розпущеним волоссям.

"Доброго ранку і мирного дня❤️Ми ще на один день ближче до перемоги💪🏻😎 дякуючи ЗСУ", — побажала Леся шанувальникам.

Підписники, серед яких багато знаменитостей, одразу засипали телеведучу компліментами.

"Квітка моя❤️", — написала Даша Астаф'єва.

"Красива, немає слів🔥", — захоплюється Маша Єфросиніна.

"Дуже гарна😍 І вам Іванівна, доброго і спокійного дня!!", "Леся, ти така прекрасна", "Найкраща просто", "Боже, яка красуня", "Спочатку думав, якась красуня термуху рекламує. Придивився, а то пані Ле сяє своєю красою))", "Шикарна пані, Леся Іванівна", "Дуже стильні та атмосферні фото! Модель - шикарна!", "Яка ви гарна... і зовні і душею", "Ви як символ перемоги", "Яка мила Україночка", —пишуть шанувальники.

Нагадаємо, росіяни накинулися на Лесю Нікітюк, зірка різко відповіла.

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк прокинулася на підлозі біля унітазу: телеведуча розповіла про пережитий кошмар.

Також Politeka писала, що Леся Нікітюк запропонувала грошову винагороду для українців від 2 до 5 тисяч.