Звезда недавно закрыла свое убежище для переселенцев из-за снижения потока людей, а сейчас активно работает над новым сезоном программы "Ле Маршрутка". Команда уже сняла несколько выпусков.

В этот раз на своей странице в Instagram Никитюк разместила эффектные фотографии, на которых она позирует в тоненькой кофточке, подчеркивающей ее стройную фигуру, и с распущенными волосами.

"Доброго утра и мирного дня❤️Мы еще на один день ближе к победе💪🏻😎 благодаря ВСУ", — пожелала Леся поклонникам.

Подписчики, среди которых много знаменитостей, сразу засыпали телеведущую комплиментами.

"Цветок мой❤️", - написала Даша Астафьева.

"Красивая, нет слов 🔥", - восхищается Маша Ефросинина.

"Очень красивая😍 И вам Ивановна, доброго и спокойного дня!!", "Леся, ты такая прекрасная", "Лучшая просто", "Боже, какая красавица", "Сначала думал, какая-то красавица термуху рекламирует. Присмотрелся, а то госпожа Ле сияет своей красотой))", "Шикарная дама, Леся Ивановна", "Очень стильные и атмосферные фото! Модель - шикарная!", "Какая вы красивая... и снаружи и душой", "Вы как символ победы", "Какая милая Украиночка", - пишут поклонники.

Напомним, россияне набросились на Лесю Никитюк, звезда резко ответила.

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк очнулась на полу возле унитаза: телеведущая рассказала о пережитом кошмаре.

Также Politeka писала, что Леся Никитюк предложила денежное вознаграждение украинцам от 2 до 5 тысяч.