Мама покійного музиканта Кузьми Скрябіна відповіла, чому він ніколи не співав для військових і поділилася спогадами про сина.

Відомий український співак Кузьма Скрябін трагічно загинув 2 лютого 2015 року внаслідок ДТП. Він із початком війни на Донбасі і до самої своєї смерті активно допомагав військовим. При цьому артист, приїжджаючи до зони АТО, ніколи не виступав перед захисниками.

Його мати Ольга Кузьменко в інтерв'ю для YouTube-каналу ТОР розповіла, чому син ніколи цього не робив.

Вона з гордістю згадала, яким патріотом був Кузьма Скрябін - він часто їздив на схід і привозив військовим те, що їм було потрібно.

"Вони сідали, розмовляли, він міг розповісти якісь кумедні історії, але ніколи не співав. Завжди казав: "Для чого їм співати? Може, вони зараз загинуть. Їм що, пісні потрібні? Їх треба нагодувати, одягнути, зброю дати, машину купити", - цитує слова свого покійного сина Ольга Михайлівна.

Також жінка додала, що Кузьма Скрябін часто їздив на позиції до військових, багатьом їм допомагав. Мав намір їхати туди 7 лютого 2015 року, але не дожив до поїздки п'ять днів.

Також Ольга Кузьменко вважає, що музиканта вбили ті, на кого артист "лив холодну воду, щоб привести до тями" – представники влади. Також жінка зізналася, що зірці кілька разів викручували колеса в авто.

Нагадаємо, що легендарну пісню Скрябіна вкрали росіяни, від їх плагіату хочеться блювати.

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