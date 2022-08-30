Мама покойного музыканта Кузьмы Скрябина ответила, почему он никогда не пел для военных и поделилась воспомнаниями о сыне.

Известный украинский певец Кузьма Скрябин трагически погиб 2 февраля 2015 года в результате ДТП. Он с началом войны на Донбассе и до самой своей смерти активно помогал военным. При этом артист, приезжая в зону АТО, никогда не выступал перед защитниками.

Его мама Ольга Кузьменко в интервью для YouTube-канала ТОР рассказала, почему сын никогда этого не делал.

Она с гордостью вспомнила о том, каким патриотом был Кузьма Скрябин - он часто ездил на восток и привозил военным то, что им было нужно.

"Они садились, разговаривали, он мог рассказать какие-то смешные истории, но никогда не пел. Он всегда говорил: "Для чего им петь? Может они сейчас погибнут. Им что, песни нужны? Их нужно накормить, одеть, оружие дать, машину купить", - цитирует слова своего покойного сына Ольга Михайловна.

Также женщина добавила, что Кузьма Скрябин довольно часто ездил на позиции к военным, многим им помогал. Собирался ехать туда 7 февраля 2015 года, но не дожил до поездки пять дней.

Также Ольга Кузьменко считает, что музыканта убили те, на кого артист "лил холодную воду, чтобы привести в чувства" – представители власти. Также женщина призналась, что звезде несколько раз откручивали колеса в авто.

Напомним, что легендарную песню Скрябина украли россияне, от их плагиата хочеться блевать.

Как сообщала Politeka, на аукционе продали личную вещь Кузьмы Скрябина, сумма впечатляет.

Также Politeka писала, что Могилевская щемяще вспомнила Кузьму, певцу должно было исполниться 54 года.