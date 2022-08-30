Як повідомляє Politeka.net, Анджеліна Джолі продовжує отримувати безліч компліментів завдяки своїм яскравим та вдалим образам. Більше того, зірка намагається вести свій профіль в Інстаграм суто у діловому стилі, проте бувають і винятки.
На цей раз Джолі похвалила роботи свого друга, чим привернула ще більше уваги.
«Це є в мене в моєму домі. І змушує мене посміхатися і думати про сміливий творчий дух Ай Вейвея. Мій друг зробив це, коли ми всі знайшли один одного у Венеції, і Ай розпочинав проект, який зараз показують усі» - висловилася Джолі.
У мережі відреагували досить бурхливо:
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«Нехай твоя посмішка змінить світ 🖤; у тебе найчистіше серце 🤧💗; Уууу, це приголомшливо 😍; Ангел 🔥; Я люблю тебе 🫶🏼; ви справді дуже красива😭; 45 секунд до ранку, і вона чарівна; Краса❤️🔥; шикарний момент ❤️; Кохання ❤️; я люблю тебе Анджеліна 💜; як можна бути такою прекрасною».
Наразі виконавиця намагається більше спілкуватися і з дітьми, вона не так часто знімається у нових фільмах, воліючи приділяти час сім'ї та роботі з різними фондами. Нещодавно Джолі прогулялася з одним із синів.
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