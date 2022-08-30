Как сообщает Politeka.net, Анджелина Джоли продолжает получать множество комплиментов благодаря своим ярким и удачным образам. Более того, звезда старается вести свой профиль в Инстаграм сугубо в деловом стиле, однако бывают и исключения.
В этот раз Джоли похвалила работы своего друга, чем привлекла еще больше внимания.
«Это есть у меня в моем доме. И заставляет меня улыбаться и думать о смелом творческом духе Ай Вэйвэя. Мой друг сделал это, когда мы все нашли друг друга в Венеции, и Ай начинал проект, который сейчас показывают все» - высказалась Джоли.
В сети отреагировали достаточно бурно:
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«Пусть твоя улыбка изменит мир🖤; у тебя самое чистое сердце 🤧💗; Уууу, это потрясающе 😍; Ангел🔥; Я люблю тебя 🫶🏼; вы правда очень красивая😭; 45 секунд до утра и она волшебная; Красота❤️🔥; шикарный момент❤️; Любовь ❤️; я люблю тебя Анджелина💜; как можно быть столь прекрасной».
Сейчас исполнительница старается больше общаться и с детьми, она не так часто снимается в новых фильмах, предпочитая уделять время семье и работе с различными фондами. Недавно Джоли прогулялась с одним из сыновей.
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