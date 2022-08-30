Як пише Politeka.net , блогерка та переможниця 11 сезону романтичного реаліті-шоу Холостяк Ганна Богдан під час війни потрясла шанувальників новиною про розлучення з Михайлом Заливаком. Відносини ідеальної пари виявилися не такими прекрасними. Фанати запідозрили, що у Богдана хтось є, проте дівчина не хоче розкривати жодних деталей про особисте життя. Блогерша змінила зачіску і помітила, що задоволена змінами.
Наразі Ганна Богдан взяла участь у ефектній фотосесії, результати якої показала фолловерам у Instagram.
На знімках екс-кохана Заливако позує у відвертій цибулі – на ній білі широкі штани та вільна сорочка, яку вона ефектно розстебнула та засвітила ліфчик.
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Вбрання підкреслює струнку фігуру дівчини.
Волосся Ганни завиті в кучері. Свій образ учасниця реаліті-шоу доповнила білими босоніжками на підборах.
Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан після розставання із Заливако показала ідеальне тіло у бікіні.
А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Богдан змінила імідж після розриву із Заливаком
Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Богдан у рожевому топі блиснула плоским животом.