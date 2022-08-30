Как пишет Politeka.net, блогерша и победительница 11 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Анна Богдан во время войны потрясла поклонников новостью о расставании с Михаилом Заливако. Отношения идеальной пары оказались не такими уж и прекрасными. Фанаты заподозрили, что у Богдан кто-то есть, однако девушка не хочет раскрывать никаких деталей о личной жизни. Блогерша сменила прическу и подметила, что довольна переменами.

Сейчас Анна Богдан приняла участие в эффектной фотосессии, результаты которой показала фолловерам в Instagram.

На снимках экс-возлюбленная Заливако позирует в откровенном луке – на ней белые широкие штаны и свободная рубашка, которую она эффектно расстегнула и засветила лифчик.

Наряд подчеркивает стройную фигуру девушки.

Волосы Анны завиты в кудри. Свой образ участница реалити-шоу дополнила белыми босоножками на каблуке.

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