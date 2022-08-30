Катя Репяхова та співак Віктор Павлик часто розповідають про своє життя в мережі, не забуваючи при цьому хвалитися щасливими моментами разом із сином.

Як повідомляє Politeka.net , молода дружина співака Віктора Павлика Катерина Репяхова народила сина у червні 2021 року, відкрила свій магазин дитячого одягу і вже розповідає в Інстаграм про успіхи. Вона також активно веде свій блог та любить показати безліч особистих кадрів.

«Скоро закінчиться літо, а хотілося б, щоб війна…» - написала Катерина під щасливою добіркою кадрів зі своїм сином Михайлом.

У мережі відреагували на звернення дівчини: «Скоро закінчиться війна; Це точно 🙏🏻; Віримо і сподіваємося, що ще трохи і все буде добре 🙏».

Зазначимо, чоловік Репяхової Віктор Павлик зараз часто їздить із благодійними концертами та займається допомогою для українців, які постраждали від дій російських окупантів.

Варто також нагадати, Катя Репяхова та Віктор Павлик одружилися у травні 2020 року. Репяхова молодша за артиста на 29 років. Влітку 2021-го у пари народився син Михайло. Михайло Павлик – первісток Репяхової та четверта дитина Віктора Павлика. Від попередніх стосунків у співака є син Олександр та дочка Христина, єдинокровні брат та сестра.

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