Виктор Павлика и Екатерина Репяхова поженились в мае 2020 года. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.

Как сообщает Politeka.net, молодая жена популярного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова решила заняться собственным бизнесом. В этот знаменательный и важный для нее день, муж решил порадовать ее и устроил сюрприз. Милыми кадрами она поделилась в Инстаграм.

В частности, Екатерина Репяхова показала, как Виктор Павлик пришел к ней на работу с маленькой коробочкой. "Муж сделал подарок прямо мне в офис", - сообщила она с гордостью и благодарностью.

Уже в офисе она распечатала ее и внутри оказалось зарядное устройство, которое будет служить для Кати теперь.

Кроме того, она показала и второй подарок от мужа - букет роз. Так, Екатерина Репяхова выставила на своей странице в Instagram фотографию, на которой она стоит в белом костюме, а в ее руках огромный букет цветов. При этом она оставила подпись с милым эмодзи: "Спасибо любимый".

Стоит отметить, что жена Виктора Павлика основала собственный бренд детской одежды. Она готовит к продаже вещи собственного производства, подбирает ткани и согласовывает модели.

Виктор Павлика и Екатерина Репяхова поженились в мае 2020 года. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.

Напомним, что молодую жену Павлика зацепил простой вопрос, Катя резко ответила.

Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика прокомментировала тему развода с супругом.

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика вспомнила об отце, который ей угрожал.