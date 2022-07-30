Как сообщает Politeka.net, молодая жена популярного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова ради популярности показывает множество моментов из своей жизни. При этом Виктор не так активно ведет социальные сети и не устраивает публичных конфликтов.

Его же очередная супруга предпочитает пиар на семейных ссорах и судебных разбирательствах. Последнее она устроила с предыдущей женой Виктора из-за затяжного конфликта. Недавно стало известно, что ей даже удалось выиграть суд, который она инициировала после очередной ссоры.

Скандал между Екатериной Репяховой и Ларисой Созаевой разгорелся в конце 2021 года. Все началось с квартиры. После девушка заявила, что ее работу блогера пытаются уничтожить, а с ней отказываются работать рекламодатели из-за атаки ботов. Она намекнула на Ларису.

А после того, как Лариса отреагировала на клевету и обозвала Репяхову "наглой и хладнокровной тварью" и попросила оставить ее в покое, Катерина устроила суд. Она потребовала моральную компенсацию. Примечательно, что ранее, когда погиб сын Ларисы и Виктора, Репяхова активно рассуждала на эту тему и заявляла «как тяжело выходить в сторис и можно ли веселиться».

Лариса же и тогда попросила оставить ее в покое и не трогать усопшего сына.

Сейчас уже известно, суд Репяхова выиграла и всячески хвастается своей победой в Инстаграм.

"Катерина хотела справедливости" - заявила ее адвокат после победы.

Напомним, что молодую жену Павлика зацепил простой вопрос, Катя резко ответила.

Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика прокомментировала тему развода с супругом.

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика вспомнила об отце, который ей угрожал.