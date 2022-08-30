Катя Репяхова и певец Виктор Павлик часто рассказывают о своей жизни в сети, не забывая при этом хвастаться счастливыми моментами вместе с сыном.

Как сообщает Politeka.net, молодая жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова родила сына в июне 2021 года, открыла своей магазин детской одежды и уже рассказывает в Инстаграм об успехах. Она также активно ведет свой блог и любит показать множество личных кадров.

«Скоро закончится лето, а хотелось бы, чтобы война…» - написала Катерина под счастливой подборкой кадров со своим сыном Мишей.

В сети отреагировали на обращение девушки: «Скоро закончится война 🙏; Это точно 🙏🏻; Верим и надеемся что еще немного и все будет хорошо 🙏».

Отметим, супруг Репяховой Виктор Павлик сейчас часто ездит с благотворительными концертами и занимается помощью для украинцев, пострадавших от действий российских оккупантов.

Стоит также напомнить, Катя Репяхова и Виктор Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил. Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Напомним, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.

Как сообщала Politeka, Павлик устроил неожиданный сюрприз для молодой жены прямо на рабочем месте.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика снова похвасталась победой над экс-женой супруга в суде.