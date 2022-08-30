35-річна українська співачка Настя Каменських прокоментувала чутки про свою вагітність, які нещодавно знову спалахнули.

Українська співачка Настя Каменських одружилася з Потапом 23 травня 2019 року і відтоді шанувальники пари постійно чекають новини про вагітність артистки. В інтерв'ю Аліні Доротюк для її YouTube-каналу співачка прокоментувала чутки про її вагітність, що розповсюджуються в мережі.



Настя Каменських розповіла, що коли справді завагітніє – обов'язково про це скаже.

"Я 10 років вже народжую. З приводу вагітності, я стільки років це чую... Багато хто запитував мене. Дуже багато коментарів у мене під фотографіями в інстаграмі, що "я вангую, вона вагітна". Я дуже вдячна, що всі чекають на мою дитину, звичайно, ви все дізнаєтесь першими", – сказала українська співачка.

Настя Каменських додала, що зараз вона не вагітна. За її словами, це все якісь припущення журналістів чи балаканина у соцмережах.

"Найсмішніше, що коли я дійсно завагітнію і скажу, що чекаю на дитину, мені ніхто не повірить. Я не вагітна, коротше. Це все якісь припущення або розмови в соцмережах. Трохи набрала вагу, але я її скину, коли буде потрібно - і все. Я не звертаю на це уваги", - додала артистка.

Нагадаємо, що Каменських довела до сліз відео про українців у День пам'яті про захисників.

Як повідомляла Politeka, Каменських знайшла слабке виправдання співпраці з рф після 2014 року.

Також Politeka писала, що Каменських, яка повернулася до України без Потапа, вирішила висловитися.