Співачка Настя Каменських заявила, що не хоче уподібнюватися до росії і колупатися в минулому, адже там це роблять кожну секунду.

Співачка Настя Каменських відреагувала на критику за те, що після окупації Криму та Донбасу їздила виступати до росії разом із Потапом. В інтерв'ю Аліні Доротюк для її YouTube-каналу співачка нагадала, що не сама вона "загравала" з країною-агресоркою росією.

"І артисти, і бізнес продовжували співпрацювати з росією. Весь час з 2014 року. І це справді не секрет... Приїжджали російські артисти до нас, робили дуети з ними, дуже багато було співпраці. У всьому. Навіщо нам зараз у цьому колупатися" "Навіщо діставати цей нафталін?", - прокоментувала Настя Каменських .

Вона додала, що не хоче уподібнюватися росії та колупатися в минулому, адже там це роблять кожну секунду. Крім того, на думку співачки, нападки та хейт у коментарях – на руку росії, адже та хоче нас роз'єднати та посварити.

"Давайте не будемо один одного мочити. А особливо артистів, які намагаються зробити все можливе, щоб зібрати якомога більше коштів, кричати на весь світ. Давайте не чіпатимемося, бо там радіють. Вони чекають, що ми перегриземось тут, і єдність наша розпадеться", – закликала Настя Каменських.

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