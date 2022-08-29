Популярна українська співачка Настя Каменських, яка тривалий час жила за кордоном, а нещодавно повернулася до Києва, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу артистка виклала зворушливе відео зі своєю піснею та історичними кадрами про українців і приурочила цей пост до Дня пам'яті захисників України.

У ролику, який виклала Настя, можна побачити найяскравіші моменти української історії, революції та трагічні події, які були в нашій країні, а також моменти із нинішньої війни, яка триває й досі. На це відео неможливо дивитися без сліз, а співачка ще й співає зворушливу пісню про героїчних українців.

У підписі до публікації Каменських написала: "Сьогодні — День пам’яті захисників України. Дуже болить за всіх, хто віддав своє життя за те, щоб наша країна була вільною, незалежною і мирною. За цвіт нашої нації, за наших мужніх чоловіків. І я знаю, їх подвиг ніколи не буде забутий! Наша перемога — це аксіома і лиш питання часу. А в пам’ять про свіх, хто віддав своє життя за те, щоб ми з вами з вами жили — ми маємо боротись так само віддано, як в перші дні! Не здаватись і вірити!".

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