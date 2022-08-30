Украинская певица Настя Каменских вышла замуж за Потапа 23 мая 2019 года и с тех пор поклонники пары постоянно ожидают новости о беременности артистки. В интервью Алине Доротюк для ее YouTube-канала певица прокомментировала распространяемые в сети слухи о ее беременности.
Настя Каменских рассказала, что когда действительно забеременеет – обязательно об этом скажет.
"Я 10 лет уже рожаю. По поводу беременности, я столько лет это слышу... Многие спрашивали меня. Очень много комментариев у меня под фотографиями в инстаграмме, что "я вангую, она беременна". Я очень благодарна, что все ждут моего ребенка. Конечно, вы все узнаете первыми", – сказала украинская певица.
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Настя Каменских добавила, что сейчас она не беременна. По ее словам, это все какие-то предположения журналистов или болтовня в соцсетях.
"Самое смешное, что когда я действительно забеременею и скажу, что жду ребенка, мне никто не поверит. Я не беременна, короче. Это все какие-то предположения или разговоры в соцсетях. Немного набрала вес, но я его сброшу, когда будет нужно – и все. Я не обращаю на это внимание", – добавила артистка.
Напомним, что Каменских довела до слез видео об украинцах в День памяти о защитниках.
Как сообщала Politeka, Каменских нашла слабое оправдание сотрудничества с рф после 2014 года.
Также Politeka писала, что Каменских, которая вернулась в Украину без Потапа, решила высказаться.