Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк вирушив у благодійний тур Європою, на певний час залишивши службу в лавах ЗСУ.

Гурт уже дав концерти у Варшаві та Празі. При цьому виступ у столиці Чехії виконавцю дався нелегко. Там Андрій Хливнюк вирішив виконати пісню не зі свого репертуару.

Музикант заспівав композицію репера Skofka "Чути гімн", яку той присвятив загиблому на війні товаришу. Коли Хливнюк співав рядки "Ну, а поки будемо бити вас за "Азов" і Бучу! За Дні-, за Дніпро і кручі! За Ірпінь, який ти мучив! За ла-, за лани квітучі", то не зміг стримати сліз та заплакав.

"Всі ваші бабки підуть на ЗСУ. Вибачте", — перепросив артист у слухачів у залі. Він так і не зміг до кінця виконати композицію, тому що його душили сльози. Фани зрозуміли Хливнюка та підтримали його оваціями.

Попереду в Андрія ще виступ у Відні, після чого він повернеться на передову захищати Україну від російських загарбників.

Шанувальники в коментарях на сторінці "Бумбокс" в Instagram підтримали артистів:

"Це була райдуга настільки різноманітних емоцій , від болю до натхення й радощів";

"Дякуємо за емоції та атмосферу🔥Це був неймовірний виступ";

"Це було настільки гаряче 🔥🔥🔥 особливі мурашки були, коли підтримували наші Збройні Сили".

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