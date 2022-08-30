Відома українська співачка Аїда Ніколайчук, яка прославилася завдяки перемозі у шоу "Х-фактор", не тільки радує українців своєю творчістю та красою, а й порушує серйозні питання.

На своїй сторінці в Instagram, де за нею стежать понад 53 тисячі шанувальників, Ніколайчук нагадала про День пам'яті захисників України, який відзначали напередодні.

"Саме в цей день хочу ще раз подякувати нашим захисникам за наше життя. Ви віддаєте своє, щоб ми могли мирно та свободно жити у своїй країні. Вічна пам‘ять і вічна подяка тим, кого більше з нами нема. Ви наші герої!💙💛", — написала Аїда. Пост зірка супроводила своїм чорно-білим фото на тлі церкви.

Шанувальни, чимало з яких іноземці, в коментарях підтримали співачку та український народ:

"Свободу Україні! Прекрасна Аїда";

"Так тримати, слава Україні!";

"Ми не можемо віддячити достатньо тим, хто жертвує своїм життям, щоб ми жили, мали мир і продовжували бути вільними. Я повністю погоджуюся з тобою, Аїдо; вони справді всі Герої. Благослови, Боже, Україну!";

"Війна – це страшна трагедія. Батьки втрачають дітей, діти втрачають батьків, тому ми повинні пам’ятати про сиріт, вдів і всіх тих, хто залишився самотнім внаслідок цієї війни. Ми всі повинні потиснути один одному руки, щоб вони знали, що вони не залишилися самі".

Відзначимо, AIDA, зараз активно готується до нового релізу та скоро випустить кліп та пісню під назвою "Ліхтар".

Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" Аїда Ніколайчук накинулася на Тіну Кароль через Світлану Лободу.

Як повідомляла Politeka, переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук вразила новою піснею українською мовою.

Також Politeka писала, що Аїда Ніколайчук із животиком напоказ порадувала українців.