Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк отправился в благотворительный тур по Европе, на время оставив службу в рядах ВСУ.

Группа уже дала концерты в Варшаве и Праге. При этом выступление в столице Чехии исполнителю далось нелегко. Там Андрей Хливнюк решил исполнить песню не из своего репертуара.

Музыкант спел композицию рэпера Skofka "Чути гімн", которую тот посвятил погибшему на войне товарищу. Когда Хливнюк пел строки "Ну, а поки будемо бити вас за "Азов" і Бучу! За Дні-, за Дніпро і кручі! За Ірпінь, який ти мучив! За ла-, за лани квітучі", то не смог сдержать слез и заплакал.

"Все ваши бабки пойдут на ВСУ. Извините", — извинился артист у слушателей в зале. Он так и не смог до конца исполнить композицию, потому что его душили слезы. Фаны поняли Хливнюка и поддержали его овациями.

Андрею предстоит еще выступление в Вене, после чего он вернется на передовую защищать Украину от российских захватчиков.

Поклонники в комментариях на странице "Бумбокс" в Instagram поддержали артистов:

"Это была радуга столь разнообразных эмоций, от боли до вдохновения и радостей";

"Спасибо за эмоции и атмосферу🔥Это было невероятное выступление";

"Это было столь горячо 🔥🔥🔥 особенные мурашки были, когда поддерживали наши Вооруженные Силы".

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