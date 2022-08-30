На своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік показала, як з трьома синами розважається в басейні під відкритим небом у Києві.

"Діти є діти 💛 хочуть трохи свята перед школою 💙 сьогодні подарувала їм цілий день купань, водних ігор та цілувань в воді 😍🥰 стільки любові та життя в малечі - не передати словами. Це можна тільки відчути!", — поділилася дружина телеведучого.

Але шанувальники в коментарях масово висловили своє обурення, тому що в час, коли багато українських міст перебувають під постійними обстрілами, людям боляче бачити, що Київ уже забув про війну:

"Хоча б не викладали таке... А в нас, мабуть, нема дітей і наші не хочуть. Бояться навіть на вулицю вийти. Як швидко Київ про все забув. Інший світ прям";

"Мати трьох, батько не воює, ви раді, а у когось вмер батько, діти, навіщо це виставляти. Дивлюся і розумію, закінчиться війна і нічого не зміниться, одні будуть голодувати, другі радіти";

"До війни я з радістю переглядала ваші фото. Але зараз вас дуже багато щастя на фоні наших кожного дня обстрілів.....поміркуйте над цим, не дозвольте сама ж налаштувати людей проти вашої чудової сім'ї";

"А ми не можемо порадувати своїх дітей нічим !!! Ні басейн, ні школа нам не світить, бо ми з Харкова!!!! Ви війни не бачили, тільки в телевізорі та телефоні, що тут скажеш, такі світлини як знущання… Вибачте".

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