Популярна українська модель Анна Неплях, яка минулого року набула статусу "Міс Україна-Всесвіт" та представляла нашу країну на міжнародному конкурсі краси, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, після нещодавньої розкішної фотосесії за шаховим столом, цього разу дівчина поділилася незвичайним кадром із пляшками вина та написала про свої роздуми.

На новій фотографії можна побачити, що Анна зняла себе в гарній кімнаті, на ній світле вбрання, а на плечі висить модна біла сумочка. При цьому в руці вона тримає пляшечку вина, і ще одна пляшка, мабуть, лежить у сумочці.

У підписі до публікації Неплях поділилася своїми роздумами: "Люди, які люблять нас такими, якими ми є, роблять нас кращими, ніж ми є. Люди, які приймають нас такими, якими ми є, сприяють розвитку найкращого, що в нас є. Люди, які розуміють нас такими, якими ми є – це наша сила та компас. І щасливий той, хто має таких людей. Навіть якщо це одна людина. Джерело сил та зірка надії. Завдяки їм ми змінюємося на краще. Стаємо розумнішими, добрішими, успішнішими і щасливішими. Хоча вони нічого не вимагають. Просто люблять і приймають такими, якими ми є. Якими ми задумані та створені Творцем. Просто вони бачать наше світло. І відповідають своїм. І світла стає більше. Світла любові, в якому і має жити людина".

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