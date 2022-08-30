Популярна українська співачка, колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни виїхала з дітьми до Нідерландів та нещодавно приїжджала до Києва, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, традицією у мікроблозі артистки вже стали фото з ліфта, і цього разу вона виклала подібний знімок.
На новій фотографії, яку Слава зробила у дзеркало ліфта, вона знята разом із подругою, і назвала їх ЗОЖниками. Як видно, перед камерою співачка з'явилася у стильному образі – на ній сірий спортивний костюм, біла футболка та чорний жилет, а через плече у неї модна сумка. Волосся артистки зібрано і недбало покладено, а на обличчі темні окуляри та впевнений вигляд.
У підписі до публікації Камінська написала: "ЗОЖники року та спортсменки за сумісництвом @annakorchenova #ноетонеточно". Шанувальники відразу почали коментувати нове фото на сторінці зірки: "Масаж, кому масаж? Перед чи після тренування?", "Які ви там усі красиві дівчата", "Не ховай очей", "Люблю".
Зазначимо, раніше повідомлялося, що нещодавно Слава Камінська приїжджала до Києва за кілька місяців життя в Нідерландах. В українській столиці артистка, судячи з фото у соцмережі, зустрілася з друзями та відвідала лікарів та косметологів.
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