Джамала, як і її знайомі з Криму, теж вірить, що всі окуповані території незабаром будуть звільнені від російських окупантів.

Багато знайомих та друзів української співачки Джамали після 2014 року залишилися жити в анексованому росією Криму. Як зізнається виконавиця в інтерв'ю на YouTube "Українська правда", їм там складно, і вони всією душею чекають на повернення в Україну.

За її словами, кримські татари вже встигли пристосуватися до співжиття з росіянами, але їм складно і вони все ще не втрачають надію на звільнення.

"Їм складно... Їм складно емоційно. Так, вони пристосувалися. Так, вони працюють. І їм дуже складно... Тому що там усі знають, весь ґрунт, навіть кров знає про те, що від росії ніколи в Криму нам не було добре. Ніколи! Нам із ними не однією дорогою", — розповіла Джамала .

Джамала поділилася, що її знайомі радіють, коли на окупованому півострові лунають вибухи та горить російська техніка. Вони вірять, що Україна невдовзі звільнить Крим.

"Вони кажуть, що вони чекають. Вони навіть радіють, коли вибухає. Вони навіть жартують про те, що щось нам було сумно, ми не відчували, як ви там. Це, звичайно, жарт. Вони знають, вони чекають", - розповіла артистка.

Нагадаємо, співачка Джамала показала, як відбувається підготовка до польських "Танців з зірками".

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