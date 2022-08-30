Популярная украинская модель Анна Неплях, которая в прошлом году получила статус "Мисс Украина-Вселенная" и представляла нашу страну на международном конкурсе красоты, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, после недавней роскошной фотосессии за шахматным столом, в этот раз девушка поделилась необычным кадром с бутылками вина и написала о своих размышлениях.

На новой фотографии можно увидеть, что Анна запечатлела себя в красивой комнате, на ней светлый наряд, а на плече висит модная белая сумочка. При этом в руке она держит бутылочку вина, и еще одна бутылка, очевидно, лежит в сумочке.

В подписи к публикации Неплях поделилась своими размышлениями: "Люди, которые любят нас такими, какие мы есть, делают нас лучше, чем мы. Люди, которые принимают нас такими, какие мы есть, способствуют развитию лучшего, что у нас есть. Люди, которые понимают нас такими, какие мы есть – это наша сила и компас. И счастлив тот, у кого есть такие люди. Даже если это один человек. Источник сил и звезда надежды. Благодаря им мы меняемся к лучшему. Становимся умнее, добрее, успешнее и счастливее. Хотя они ничего не требуют. Просто любят и принимают такими, какие мы есть. Какими мы задуманы и созданы Творцом. Просто они видят наш свет. И отвечают своим. И света становится больше. Светлая любовь, в которой и должен жить человек".

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