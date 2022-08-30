На своїй сторінці в Instagram артистка преставила кліп на пісню «Чекатиму» – це друге відео з альбому чотирьох міні-історій «Сильна, як ніколи».

Режисеркою відеоробіт стала Олена Вінярська. Якщо перший кліп із серії був у жовто-блакитних кольорах, а сама Камалія там постала в розкішній сукні-вишиванці, то цього разу тон різко змінився. Тепер співачка приміряла ефектний червоний костюм, перуку та капелюх з широкими полями.

"Той ранок початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну дійсно зупинив час… Ця пісня – біль усіх жінок, які чекають на повернення захисників країни! Саме кохання робить нас всіх сміливими та сильними, справжня любов керує кожним, навіть на відстані. Дає віру та надію на повернення коханого до дому", — наголосила Камалія.

Шанувальники в коментарях уже оцінили новий кліп Камалії, але порівнюють її новий образ з Іриною Білик:

"Таке враження, що ви копiюєте Бiлик,в неї також є такий образ з таким кольором волосся та таким капелюхом";

"Ніжно!Щиро!Відкрито!Глибоко в саме серце❤️👏💛💙Образ дуже личить";

"Камалія, ви просто розумниця!";

"Той ранок назавжди змінив життя, 😢погляди, а ще друзів знайомих яких ніколи не зрозумієш…боляче💔";

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