Лілія Ребрик познайомилася з майбутнім чоловіком Андрієм Диким завдяки проєкту "Танці з зірками". Знаменитість розповідала, що вони одразу стали друзями, а роман закрутили вже після завершення проєкту. З 2011 року пара щаслива у шлюбі. Вони виховують двох донечок Діану та Поліну.
30 серпня старша донька зіркової пари відзначає день народження. На своїй сторінці в Instagram Ребрик розмістила зворушливий вітальний пост.
"У нашої старшої донечки сьогодні перший ювілей! 10 років😍Будь щасливою, донечко! Ми з татом зробимо все можливе, а якщо треба і неможливе, щоб ти була щасливою навіть попри обставини, в яких ми зараз живемо! Ми переможемо обов’язково! Ми повернемо радість в наше життя! А зараз, просто живи… , просто мрій… і просто знай, що твоя дика сімейка завжди поряд💗", — написала Лілія.
Артистка також повідомила, що в їхній родині сьогодні додаткова радість.
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"Діти повернулися додому! Зустрілися з рідними, з друзями… Плакали! Сміялися! Емоції зашкалюють…. Сьогодні день без новин🙏! Просто разом! назавжди 💙💛", — наголосила Ребрик.
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