Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик после ухода с телевидения поделилась радостными новостями о своей семье.

Лилия Ребрик познакомилась с будущим мужем Андреем Диким благодаря проекту "Танці з зірками". Знаменитость рассказывала, что они стали друзьями, а роман закрутили уже после завершения проекта. С 2011 года пара счастлива в браке. Они воспитывают двух дочерей Диану и Полину.

30 августа старшая дочь звезды отмечает день рождения. На своей странице в Instagram Ребрик разместила трогательный поздравительный пост.

"У нашей старшей дочери сегодня первый юбилей! 10 лет 😍Будь счастливой, доченька! Мы с папой сделаем все возможное, а если надо и невозможное, чтобы ты была счастлива даже несмотря на обстоятельства, в которых мы сейчас живем! Мы победим обязательно! Мы вернем радость в нашу жизнь! А сейчас, просто живи… , просто мечтай… и просто знай, что твоя дикая семейка всегда рядом", — написала Лилия.

Артистка также сообщила, что в их семье сегодня есть дополнительная радость.

"Дети вернулись домой! Встретились с родными, с друзьями… Плакали! Смеялись! Эмоции зашкаливают…. Сегодня день без новостей! Просто вместе! навсегда 💙💛", — подчеркнула Ребрик.

Напомним, жену ведущего "Холостяка" Решетника жестко раскритиковали из-за новых кадров.

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