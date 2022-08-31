Кузьма Скрябін та ці військові були між собою знайомі, адже співак часто їздив у зону АТО та допомагав нашим хлопцям.

Мама легендарного українського співака Кузьми Скрябіна, який загинув у страшній ДТП 2 лютого 2015 року, розповіла дуже емоційну історію, яка сталася під час похорону її сина.

Мати музиканта Ольга Кузьменко поділилася деталями в інтерв'ю для YouTube-каналу ТОР.

Ольга Кузьменко розповіла, що у день похорону Кузьми Скрябіна холодного лютого, до неї підійшли двоє військових та віддали музиканту медаль зі словами: "Покладіть Андрію!".

"Був сніг, дощ, але була така купа людей, що всі вулички були забиті. І тут, коли ми з його дружиною Світланою стояли біля Андрія, до нас на похованні підійшли два солдати. Один був старший, років 45, а інший - юний зовсім. Вони йшли зі шпиталю, додому чи на фронт поверталися, старший зняв свою медаль і сказав: "Я вас прошу, покладіть Андрію", - згадала мама музиканта.

Вона додала, що швидше за все Кузьма Скрябін та ці військові були між собою знайомі, адже співак часто їздив у зону АТО та допомагав нашим хлопцям.

"Я взяла і до лацкана причепила Андрію. Найголовніша медаль за все те, що він зробив для тих солдатів. Вони кажуть: "Все, що на нас одягнено, все – Андрій". Отаку Андрій має медаль", - додала мама Кузьми.

Нагадаємо, що легендарну пісню Скрябіна вкрали росіяни, від їх плагіату хочеться блювати.

Як повідомляла Politeka, на аукціоні продали особисту річ Кузьми Скрябіна, сума вражає.

Також Politeka писала, що Могилевська щемливо згадала Кузьму, співакові мало виповнитися 54 роки.