Кузьма Скрябин и эти военные были между собой знакомы, ведь певец часто ездил в зону АТО и помогал нашим ребятам.

Мама легендарного украинского певца Кузьмы Скрябина, который погиб в страшном ДТП 2 февраля 2015 года, поведала очень эмоциональную историю, которая произошла во время похорон ее сына.

Мама музыканта Ольга Кузьменко поделилась деталями в интервью для YouTube-канала ТОР.

Ольга Кузьменко рассказала, что в день похорон Кузьмы Скрябина холодным февралем, к ней подошли двое военных и отдали музыканту медаль со словами: "Положите Андрею!".

"Был снег, дождь, но была такая куча людей, что все улочки были забиты. И тут, когда мы с его женой Светланой стояли около Андрея, к нам на похоронах подошли два солдата. Один был старше, лет 45, а другой - юный совсем. Они шли из госпиталя. Домой или на фронт возвращались. Старший снял медаль свою и сказал: "Я вас прошу, положите Андрею", - вспомнила мама музыканта.

Она добавила, что скорее всего Кузьма Скрябин и эти военные были между собой знакомы, ведь певец часто ездил в зону АТО и помогал нашим ребятам.

"Я взяла и к лацкану прицепила Андрею. Самая главная медаль за все то, что он сделал для тех солдат. Они говорят: "Все, что на нас одето, все - Андрей". Вот такую Андрей имеет медаль", - добавила мама Кузьмы.

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