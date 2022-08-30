32-річний Алекс Топольський народився і виріс у Львові, але після закінчення університету переїхав до США. Зараз він живе в Маямі та має свій бізнес, пов’язаний з нерухомістю.

Нещодавно Алекс перейшов у своїх публікаціях в Instagram на українську мову, хоча в житті продовжує спілкуватися російською. Цього разу він вперше опублікував відеозвернення українською та дуже хвилювався , чи не ріже його вимова вухо шанувальникам.

Підписники одноголосно підтримали Топольського та похвалили його: "Чудові слова, все вірно. Підтримка і жага до мирного майбутнього.❤️У тебе чудово виходить говорити Українською, тобі пасує", "Головне почати і з кожним разом буде все природніше, не соромитись робити помилки і дякувати, коли поправляють. Ти молодець!".

"Молодець, добре виходить як для людини, яка ніколи не вивчала українську) Не зупиняйся 🚀", — написав переможець "Холостячки" Андрій Задворний.

Алекс також поділився зворушливим фото зі своїм маленьким сусідом.

"Отакий цуцик сусід в мене, вибіг на дорогу, заблукав, певно, не кормили вдома, пійшов полювати.. змусив зупинитись. Так приємно спостерігати за отакими малечами, вони, як і малі діти, переповнені цікавістю до життя. Є чому повчитися :) Ми повинні берегти того 5ти річного в нас, і давати йому насолоджуватись життям, при можливості", — наголосив "Холостяк".

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