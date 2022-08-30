32-летний Алекс Топольский родился и вырос во Львове, но после окончания университета переехал в США. Сейчас он живет в Майами и имеет свой бизнес, связанный с недвижимостью.

Недавно Алекс перешел в своих публикациях в Instagram на украинский язык, хотя в жизни продолжает общаться на русском. На этот раз он впервые опубликовал видеообращение на украинском и очень волновался, не режет ли его произношение ухо поклонникам.

Подписчики единогласно поддержали Топольского и похвалили его: "Великолепные слова, все верно. Поддержка и жажда мирного будущего. У тебя прекрасно получается говорить по-украински, тебе подходит", "Главное начать и с каждым разом будет все естественнее, не стесняться делать ошибки и благодарить, когда поправляют. Ты молодец!".

"Молодец, хорошо получается как для человека, который никогда не изучал украинский) Не останавливайся 🚀", - написал победитель "Холостячки" Андрей Задворный.

Алекс также поделился трогательным фото со своим маленьким соседом.

"Такой щенок сосед у меня, выбежал на дорогу, заблудился, вероятно, не кормили дома, пошел охотиться.. заставил остановиться. Так приятно наблюдать за такими малышами, они, как и малые дети, переполнены интересом к жизни. Есть чему поучиться :) Мы должны беречь того 5-ти летнего в нас, и давать ему наслаждаться жизнью, по возможности", — подчеркнул "Холостяк".

Напомним, жену ведущего "Холостяка" Решетника жестко раскритиковали из-за новых кадров.

Как сообщала Politeka, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук эмоционально обратилась к украинцам.

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