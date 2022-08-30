Популярна українська співачка Slavia (Ярослава Притула), яка багато років була дружиною шоумена Дзідзьо (Михайло Хома), часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівним фото, на якому позує у компанії українського боксера-чемпіона Олександра Усика.

Схоже, Ярослава зустрілася з Усіком десь на західній Україні, бо вона зараз там мешкає. Тоді як боксер через західний кордон днями повернувся з-за кордону після переможного бою з Ентоні Джошуа.

На фотографії Slavia позує у світлих лосинах та вільній зеленій блузці, її волосся акуратно покладене, а на обличчі яскравий макіяж. Вона виглядає свіжо і мило посміхається на камеру.

"Дякую за перемогу", - підписала знімок колишня дружина Дзідзьо.

Раніше чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик повернувся до України після успішного захисту титулів. Володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик у реванші, що відбувся у Саудівській Аравії, переміг британця Ентоні Джошуа та захистив пояси, якими володів. За тиждень після поєдинку боксер повернувся до України. Про це він повідомив у Instagram.

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