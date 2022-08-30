Популярная украинская певица Slavia (Ярослава Притула), которая много лет была женой шоумена Дзидзьо (Михаил Хома), часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательным фото, на котором позирует в компании украинского боксера-чемпиона Александра Усика.
Похоже, Ярослава встретилась с Усиком где-то на западной Украине, так как она сейчас там живет. Тогда как боксер через западную границу на днях вернулся из-за границы после победного боя с Энтони Джошуа.
На фотографии Slavia позирует в светлых лосинах и свободной зеленой блузке, ее волосы аккуратно уложены, а лице яркий макияж. Она выглядит свежо и мило улыбается в камеру.
"Спасибо за победу", - подписала снимок бывшая жена Дзидзьо.
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Ранее чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик вернулся в Украину после успешной защиты титулов. Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик в реванше, состоявшемся в Саудовской Аравии, победил британца Энтони Джошуа и защитил пояса, которыми владел. Через неделю после поединка боксер вернулся в Украину. Об этом он сообщил в Instagram.
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