Популярная украинская певица Slavia (Ярослава Притула), которая много лет была женой шоумена Дзидзьо (Михаил Хома), часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательным фото, на котором позирует в компании украинского боксера-чемпиона Александра Усика.

Похоже, Ярослава встретилась с Усиком где-то на западной Украине, так как она сейчас там живет. Тогда как боксер через западную границу на днях вернулся из-за границы после победного боя с Энтони Джошуа.

На фотографии Slavia позирует в светлых лосинах и свободной зеленой блузке, ее волосы аккуратно уложены, а лице яркий макияж. Она выглядит свежо и мило улыбается в камеру.

"Спасибо за победу", - подписала снимок бывшая жена Дзидзьо.

Ранее чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик вернулся в Украину после успешной защиты титулов. Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик в реванше, состоявшемся в Саудовской Аравии, победил британца Энтони Джошуа и защитил пояса, которыми владел. Через неделю после поединка боксер вернулся в Украину. Об этом он сообщил в Instagram.

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