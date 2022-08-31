Незважаючи на війну в країні, бізнесмен Алекс Топольський намагатиметься знайти свою половину в рамках романтичного проекту "Холостяк-12"

Як пише Politeka.net, ще до початку війни було знято 12-й сезон романтичного проекту "Холостяк" з Алексом Топольським, але через війну досі не відбулася його прем'єра.

Сам головний герой нового «Холостяка» пологовий будинок зі Львова, але довгий час жив і працював у США, він успішний підприємець.

Тепер стало відомо, що «Холостяка» все ж таки вийде на екрани телевізорів на початку вересня.

Нещодавно Алекс перейшов у своїх публікаціях до Instagram українською мовою, хоча в житті продовжує спілкуватися російською. Напередодні прем’єри він звернувся до українок, попросивши їх охарактеризувати, яким вони бачать цей сезон.

"Уже скоро 🌹Холостяк. Мені дуже цікаво, яким ви бачите цей сезон? Охарактеризуйте 3 словами в коментах…», - запитав Топольський.

Користувачі мережі відповіли по-різному, дехто не повірив у серйозність намірів Алекса Топольського. Вони назвали шоу - постановкою, наголосивши, що за місяць пара розбіжиться, як і всі попередні.

"Знову постановка і він її вибере, а потім через місяць вони розійдуться. Все просто",

"Пристрасний, цікавий, зворушливий, місцями синтемінтальний 🥰 дуже чекаю 😘",

"Цікавий, довгоочікуваний, непередбачений ❣️", - пишуть у мережі.

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