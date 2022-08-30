На своей странице в Instagram Кристина Решетник показала, как с тремя сыновьями развлекается в бассейне под открытым небом в Киеве.

"Дети есть дети 💛 хотят немного праздника перед школой 💙 сегодня подарила им целый день купаний, водных игр и целований в воде 😍🥰 столько любви и жизни у малышей - не передать словами. Это можно только почувствовать!", - поделилась жена телеведущего.

Но поклонники в комментариях массово выразили свое возмущение, потому что в то время, когда многие украинские города находятся под постоянными обстрелами, людям больно видеть, что Киев уже забыл о войне:

"Хотя бы не выкладывали такое... А у нас, наверное, нет детей и наши не хотят. Боятся даже на улицу выйти. Как быстро Киев обо всем забыл. Другой мир прям";

"Мать троих, отец не воюет, вы рады, а у кого-то умер отец, дети, зачем это выставлять. Смотрю и понимаю, закончится война и ничего не изменится, одни будут голодать, другие радоваться";

"До войны я с радостью просматривала ваши фото. Но сейчас вас очень много счастья на фоне наших каждый день обстрелов.....поразмышляйте над этим, не позвольте сама настроить людей против вашей замечательной семьи";

"А мы не можем порадовать своих детей ничем!!! Ни бассейн, ни школа нам не светит, потому что мы из Харькова!!!! Вы войны не видели, только в телевизоре и телефоне, что здесь скажешь, такие фотографии как издевательство… Извините ".

Напомним, жена Григория Решетника поразила кадрами со свадьбы своего племянника-военного.

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