Несмотря на войну в стране, бизнесмен Алекс Топольский попытается найти свою половину в рамках романтического проекта "Холостяк-12"

Как пишет Politeka.net, еще до начала войны был отснят 12-й сезон романтического проекта "Холостяк" с Алексом Топольским, но из-за войны до сих пор не состоялась его премьера.

Сам главный герой нового «Холостяка» роддом из Львова, но долгое время жил и работал в США, он успешный предприниматель.

Теперь стало известно, что «Холостяка» всё же выйдет на экраны телевизоров в начале сентября.

Недавно Алекс перешел в своих публикациях в Instagram на украинский язык, хотя в жизни продолжает общаться на русском. Накануне премьеры он обратился к украинкам, попросив их охарактеризовать, каким они видят этот сезон.

"Уже скоро 🌹Холостяк. Мне очень интересно, каким вы видите этот сезон? Охарактеризуйте 3 словами в комментах…», - спросил Топольский.

Пользователи сети ответили по-разному, некоторые не поверили в серьезность намерений Алекса Топольского. Они назвали шоу - постановкой, отметив, что через месяц пара разбежится, как и все предыдущие.

"Снова постановка и он ее выберет, а потом через месяц они разойдутся. Все просто",

"Страстный, интересный, трогательный, местами синтеминтальный 🥰 очень жду 😘",

"Интересный, долгожданный, непредвиденный ❣️", - пишут в сети.

Напомним, жену ведущего "Холостяка" Решетника жестко раскритиковали из-за новых кадров.

Как сообщала Politeka, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук эмоционально обратилась к украинцам.

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