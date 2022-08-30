Известная украинская певица Аида Николайчук, прославившаяся благодаря победе в шоу "Х-фактор", не только радует украинцев своим творчеством и красотой, но и поднимает серьезные вопросы.

На своей странице в Instagram, где за ней следят более 53 тысяч поклонников, Николайчук напомнила о Дне памяти защитников Украины, который отмечали накануне.

"Именно в этот день хочу еще раз поблагодарить наших защитников за нашу жизнь. Вы отдаете свою, чтобы мы могли мирно и свободно жить в своей стране. Вечная память и вечная благодарность тем, кого больше с нами нет. Вы наши герои!💙 💛", - написала Аида. Пост звезда сопроводила своим черно-белым фото на фоне церкви.

Поклонники, многие из которых иностранцы, в комментариях поддержали певицу и украинский народ:

"Свободу Украине! Прекрасная Аида";

"Так держать, слава Украине!";

"Мы не можем отблагодарить достаточно тех, кто жертвует своей жизнью, чтобы мы жили, имели мир и продолжали быть свободными. Я полностью соглашаюсь с тобой, Аида; они действительно все Герои. Благослови, Боже, Украину!";

"Война – это страшная трагедия. Родители теряют детей, дети теряют родителей, поэтому мы должны помнить о сиротах, вдовах и всех тех, кто остался одинок в результате этой войны. Мы все должны пожать друг другу руки, чтобы они знали, что они не остались сами".

Отметим, AIDA сейчас активно готовится к новому релизу и скоро выпустит клип и песню под названием "Ліхтар".

Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.

Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке.

Также Politeka писала, что Аида Николайчук с животиком напоказ порадовала украинцев.