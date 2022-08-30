На своей странице в Instagram, где за ней следят более 53 тысяч поклонников, Николайчук напомнила о Дне памяти защитников Украины, который отмечали накануне.
"Именно в этот день хочу еще раз поблагодарить наших защитников за нашу жизнь. Вы отдаете свою, чтобы мы могли мирно и свободно жить в своей стране. Вечная память и вечная благодарность тем, кого больше с нами нет. Вы наши герои!💙 💛", - написала Аида. Пост звезда сопроводила своим черно-белым фото на фоне церкви.
Поклонники, многие из которых иностранцы, в комментариях поддержали певицу и украинский народ:
"Свободу Украине! Прекрасная Аида";
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"Так держать, слава Украине!";
"Мы не можем отблагодарить достаточно тех, кто жертвует своей жизнью, чтобы мы жили, имели мир и продолжали быть свободными. Я полностью соглашаюсь с тобой, Аида; они действительно все Герои. Благослови, Боже, Украину!";
"Война – это страшная трагедия. Родители теряют детей, дети теряют родителей, поэтому мы должны помнить о сиротах, вдовах и всех тех, кто остался одинок в результате этой войны. Мы все должны пожать друг другу руки, чтобы они знали, что они не остались сами".
Отметим, AIDA сейчас активно готовится к новому релизу и скоро выпустит клип и песню под названием "Ліхтар".
Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.
Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке.
Также Politeka писала, что Аида Николайчук с животиком напоказ порадовала украинцев.