Анна уже долго живет в браке с продюсером Александром Божковым, вместе они воспитывают двоих детей. В 2015 году у пары родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.

На этот раз в сторис на своей странице в Instagram артистка решила пообщаться с поклонниками. Саливанчук поинтересовалась у подписчиков, как они собираются провести последний день лета и прокомментировала их ответы.

Так, например, актриса показала фотографию, на которой вместе с Божковым позирует на природе, при этом мужчина держит на плечах младшего сына. Анна рассказала, как сейчас выглядит их семейный отдых.

"Вот мой командир. Наш отдых теперь зависит от детей. Куда они курсируют, туда и мы", - признается звезда.

Также Саливанчук ответила на вопрос, откуда берет интересные рецепты, которыми регулярно делится с поклонниками.

"Я люблю поесть, моя семья любит, и мама вкусно готовила и никогда не позволяла мне готовить. А когда запрещают, то наоборот очень хочется", - рассказывает жена продюсера "Квартал 95"!

Анна также добавила, что сейчас у нее остается мало времени на чтение: "Я тоже хочу, но с двумя детьми мало времени остается на книги".

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

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