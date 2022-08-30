У першому ефірі шоу Джамала та її партнер Яцек Йешке виконали на паркеті проекту англійський вальс. Польське журі оцінило танець пари на 37 балів, і це найвищий результат.

На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила відео їхнього виступу та поділилася враженнями.

"Вчора станцювали наш перший танець на паркеті Танців з зірками. Сказати, що переживала – нічого не сказати. Інша країна, нова аудиторія, дуже сильні суперники, різні закиди а-ля оцінки будуть упередженими… Здається, ця хмара думок ледь не звела мене з розуму. Постійні тренування та підтримка Яцека Йешке не дали цьому статися. У результаті – найбільший бал від суддів та неймовірна підтримка глядачів. Продовжуємо фігачити, аби ще довго показувати, на що ми здатні", — наголосила Джамала.

Відзначимо, голосувати на шоу можуть лише польскі резиденти. Українська зірка з партнером — пара номер 8.

Шанувальники в коментарях підтримали артистку та засипали її компліментами: "Джамало, Ви неймовірна🔥", "Яка ти ніжна", "Яка ти розумниця та красуня!! Стільки грації! Удачі!", "Пишаюся".

Відзначимо, партнером Джамали в польських танцях став 30-річний Яцек Йешке, шестиразовий чемпіон Польщі з бальних танців та переможець п'ятого сезону Taniec z Gwiazdami.

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