В первом эфире шоу Джамала и ее партнер Яцек Йешке исполнили на паркете проекта английский вальс. Польское жюри оценило танец пары в 37 баллов, и это самый высокий результат.

На своей странице в Instagram артистка разместила видео их выступления и поделилась впечатлениями.

"Вчера станцевали наш первый танец на паркете Танців з зірками. Сказать, что переживала – ничего не сказать. Другая страна, новая аудитория, очень сильные соперники, разные упреки а-ля оценки будут предвзятыми… Кажется, это облако мыслей чуть не свело меня с ума. Постоянные тренировки и поддержка Яцека Йешке не дали этому произойти. В результате - самый большой балл от судей и невероятная поддержка зрителей. Продолжаем фигачить, чтобы еще долго показывать, на что мы способны", - подчеркнула Джамала.

Отметим, что голосовать на шоу могут только польские резиденты. Украинская звезда с партнером – пара номер 8.

Поклонники в комментариях поддержали артистку и засыпали ее комплиментами: "Джамала, Вы невероятная 🔥", "Какая ты нежная", "Какая ты умница и красавица!! Столько грации! Удачи!", "Горжусь".

Отметим, что партнером Джамалы в польских танцах стал 30-летний Яцек Йешке, шестикратный чемпион Польши по бальным танцам и победитель пятого сезона Taniec z Gwiazdami.

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