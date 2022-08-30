Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка багато років активно будувала кар'єру в росії, після початку війни згорнула свою діяльність там та вивезла всіх рідних та знайомих із країни-агресора. Після деякого часу затишшя, артистка повернулася до інформаційного простору та заявила про свою проукраїнську позицію.
Так, у своїх Instagram-сторіс Світлана розповіла, що їй було дуже непросто повернутись на сцену після початку війни в Україні.
"Я дуже довго не могла знайти в собі сили знову вийти на сцену, присвячуючи весь свій час волонтерській діяльності та адресній допомозі жінкам та дітям України. І я рада, що вчора співала для публіки, яка переживає події, що відбуваються в моїй країні так само, як і я", - поділилася Лобода.
Співачка зізналася, що завдяки таким виступам вона може допомагати ще більшій кількості українських сімей, які постраждали від війни.
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Також Світлана повідомила, що продовжувати виступати та влаштовувати благодійні концерти. "Сьогодні я співатиму для вас і для мільйонів людей, розкиданих по світу, що бігли від жахів війни, втратили свої будинки, рідних, близьких. Я співатиму для тих, хто став на бік добра. Тому що правий завжди той, хто захищає свій будинок, свою сім'ю, свою країну", - написала Лобода.
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