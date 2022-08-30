Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая много лет активно строила карьеру в россии, после начала войны свернула свою деятельность там и вывезла всех родных и знакомых со страны-агрессора. После некоторого времени затишья, артистка вернулась в информационное пространство и заявила о своей проукраинской позиции.

Так, в своих Instagram-сторис Светлана рассказала, что ей было очень непросто вернуться на сцену после начала войны в Украине.

"Я очень долго не могла найти в себе силы вновь выйти на сцену, посвящая все свое время волонтерской деятельности и адресной помощи женщинам и детям Украины. И я рада, что вчера пела для публики, которая переживает события, происходящие в моей стране так же, как и я", - поделилась Лобода.

Певица призналась, что благодаря таким выступлениям она может помогать еще большему количеству украинских семей, которые пострадали от войны.

Также Светлана сообщила что продолжать выступать и устраивать благотворительные концерты. "Сегодня я буду петь для вас и для миллионов людей, разбросанных по миру, бежавших от ужасов войны, потерявших свои дома, родных, близких. Я буду петь для тех, кто встал на сторону добра. Потому что прав всегда тот, кто защищает свой дом, свою семью, свою страну", - написала Лобода.

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