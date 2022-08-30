Як пише Politeka.net , Іраклі Макацарія – відомий грузинський шоумен. Зірка також була головним героєм шоу "Холостяк". А нещодавно стало відомо, що знаменитість одружується з молодою красунею Лізою Чічуа, яка на 17 років молодша за нього. Парочка після цього вирушила у медовий місяць. Ліза, як і зірковий чоловік, активно веде Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Чічуа опублікувала фото, на якому позувала до міні.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Ця дівчина - лялька Барбі, а не скульптура", "такі ноги", "Неймовірна краса", "Просто вау, ти така класна", "Яка гарна, струнка", "Красуня", "моя дружина у вогні".
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Нагадаємо, екс-"Холостяк" Макацарія показав молоденьку дружину в ляльковому образі
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