Популярный грузинский шоумен и продюсер Иракли Макацария, который прославился в Украине после участия в нескольких телепроектах, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз бывший "Холостяк" очаровал кадром со своей молоденькой женой Лизой.

Как известно, несколько недель назад 37-летний Иракли отыграл роскошную свадьбу со своей возлюбленной Лизой, которая младше него на 17 лет. Пара не только расписалась в загсе, но и сразу обвенчалась. А после торжества буквально сразу отправилась в Грецию на медовый месяц. Однако, похоже, даже по возвращению в Грузию, отдых у пары не закончился.

На новой фотографии Макацария с молоденькой женой запечатлены в одном из роскошных отелей Грузии. Они запечатлены у бассейна, мужчина нежно обнимает возлюбленную и смотрит на нее влюбленными глазами.

Поклонники тут же принялись комментировать новое фото парочки: "Чтобы на каждую женщину так смотрел ее мужчина", "Очень красивые! Такие настоящие. Счастья вам", "Желаю вам всегда смотреть таким влюблённым взглядом на красавицу-жену", "Настоящий принц не женится много раз, а ищет одну единственную. Рада за вас", "Какие красивые и счастливые", "Какие вы влюбленные", "Созданы друг для друга. Любови и еще большей любви".

Напомним, "Открываю третье дыхание": Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами".

Как сообщала Politeka, "С возвращением": Каминская из "НеАнгелов" удивила кадром из Киева.

Также Politeka писала, что "Видел войну вблизи": ведущий "Маски" Остапчук рассказал, как побывал на передовой.