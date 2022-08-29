После того, как влюбленные сыграли свадьбу, в их блогах часто появляются совместные снимки или короткие видеоролики. Как это случилось на днях.
В Instagram Stories у Макацария появились новые снимки, на которых молодожены вместе проводят время – катаются на водном мотоцикле по морю.
Также счастливый мужчина не перестает хвастаться стройной фигурой своей молоденькой жены.
Сочетание ультракоротких черных шортов и яркой майки сыграло в пользу красотки и помогло ей подчеркнуть длинные ноги.
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Известный грузин Иракли Макацария избавился от своего статуса завидного холостяка 25 июля.
Известно, что свадьба прошла в Грузии в кругу родных и друзей. Влюбленные не только расписались, но и обвенчались. Гуляли молодожены на широкую ногу. Невеста сменила за день несколько платьев, а декор свадебной зоны и программы поражали своим богатством.
Напомним, новоиспеченная жена "Холостяка" Макацария показала, как наслаждается медовым месяцем в Греции
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