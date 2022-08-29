37-летний герой одного из сезонов «Холостяк» Иракли Макацария обрел свое счастье с 20-летней Лизой Чичуа.

После того, как влюбленные сыграли свадьбу, в их блогах часто появляются совместные снимки или короткие видеоролики. Как это случилось на днях.

В Instagram Stories у Макацария появились новые снимки, на которых молодожены вместе проводят время – катаются на водном мотоцикле по морю.

Также счастливый мужчина не перестает хвастаться стройной фигурой своей молоденькой жены.

Сочетание ультракоротких черных шортов и яркой майки сыграло в пользу красотки и помогло ей подчеркнуть длинные ноги.

Известный грузин Иракли Макацария избавился от своего статуса завидного холостяка 25 июля.

Известно, что свадьба прошла в Грузии в кругу родных и друзей. Влюбленные не только расписались, но и обвенчались. Гуляли молодожены на широкую ногу. Невеста сменила за день несколько платьев, а декор свадебной зоны и программы поражали своим богатством.



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